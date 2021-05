Tui-Aktie: Das sind die Kursziele!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In den letzten Handelsmonaten kommt es bei der Tui-Aktie immer wieder zum Erreichen der Widerstandsmarke von rund 5,00 bis 5,50 EUR. So zeigt sich das diesjährige Jahreshoch bei 5,47 EUR und es wäre nötig, dieses zu übersteigen, um das bullische Bild weiterhin aufrechtzuerhalten. Ist das geschafft, so kommt sofort der nächstgrößere Widerstandsbereich von 7,14 und sogar 7,99 EUR als Kursziel für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung