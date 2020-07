Tui Aktie: Noch keine Erlösung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Tui Aktie: Die Bären haben derzeit das Ruder in der Hand. So wird gerade der Kursbereich um 3,90 Euro getestet. Erst bei Überschreiten der 4,50 Euro Marke, lockert die Situation auf. Dort ist ein kleines Zwischenhoch zu finden, welches im Augenblick als Widerstand fungiert. Übergeordnet ist das Wertpapier weiter auf dem absteigenden Ast. Es wäre nicht verwunderlich, wenn es weiter in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung