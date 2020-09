Tui Aktie: Gefährliches Treiben!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Tui Aktie: Die Bären nehmen den leicht aufwärts gerichteten Trend unter Beschuss. Die Linie, die in den letzten Wochen bereits zwei Mal gehalten hat, droht nun unterschritten zu werden. Können die Bullen eine negative Entwicklung abwenden? Falls nicht, so wird ein Absinken bis 2,73 und 2,42 Euro wahrscheinlich. Das sind die letzten Tiefpunkte und diese ziehen den Kurs in solchen Situationen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



