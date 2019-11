Tui Aktie: Endet die Aufwärtsbewegung in Kürze?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Tui Aktie | ISIN:DE000TUAG000 | WKN:TUAG00

Nachdem sich Mitte 2019 eine, wenn auch nicht ganz saubere, Bodenbildungsformation einstellte, konnte der Anteilschein deutlich an Wert dazugewinnen. Inzwischen muss man aber feststellen, dass der Aktienkurs nun bereits am ersten, wirklich nicht ganz so einfachem, Widerstand angelangt ist. Dieser zeichnet sich durch vorangegangene Hoch- und Tiefpunkte aus. Zudem notiert das 38,2 % Fibonacci-Retracement ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung