Tui-Aktie: Eigentlich müsste man verkaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Tui – die Experten-Meinungen sind eindeutig!

Schaut man sich die letzten Analysen zu der Tui-Aktie an, so wird einem als Anleger Angst und Bange. In jüngster Zeit wird der faire Wert mit lediglich 2,60 oder 3,00 EUR angegeben. Die Mehrheit der Experten rät einen Verkauf zu tätigen. Lediglich eine Minderheit empfiehlt zu “Halten”. Ein “Aufstocken” oder “Kaufen” kommt in den Analysen für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung