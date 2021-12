Tui AG: Überbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Für die Tui-Aktie ist es bislang ein erfreuliches Jahr: An der Xetra hat das Papier seit Januar knapp 10 Prozent zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteile ebenfalls um 5,19 Prozent. Am heutigen Handelstag ist bei der Tui-Aktie bislang jedoch noch nicht viel geschehen: Das Papier steht um 14 Uhr MEZ mit 0,11 Prozent leicht im Plus und notiert ...



