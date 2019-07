Tüv nimmt BER unter die Lupe

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Nach jahrelanger Sanierung am künftigen Hauptstadtflughafen BER prüft der Tüv seit Montag im Hauptterminal, ob alle wichtigen technischen Anlagen im Verbund funktionieren.



Ein Erfolg der Prüfungen gilt als Voraussetzung dafür, dass der Flughafen wie geplant im Oktober 2020 in Betrieb gehen kann. "Wir erwarten keine größeren Probleme", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup im RBB-Inforadio. Er sei sehr optimistisch, was den Eröffnungstermin angeht.

Der drittgrößte deutsche Flughafen sollte eigentlich im Herbst 2011 in Betrieb gehen. Die Eröffnung wurde aber sechsmal verschoben. Baumängel, Technikprobleme und Planungsfehler verzögerten das Vorhaben. Vor allem beim Brandschutz gab es viele Umbauten.

Für die sogenannten Wirk-Prinzip-Prüfungen sind zwei Monate veranschlagt. Dabei wird getestet, ob die Anlagengruppen im Zusammenspiel funktionieren. Dazu zählen zum Beispiel die Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und die Sicherheitsstromversorgung. Davor waren die Anlagen nur einzeln geprüft worden./bf/rin/DP/jha