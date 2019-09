Tüv informiert Aufsichtsrat über BER-Prüfungen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

BERLIN (dpa-AFX) - Nach zwei Monaten wichtiger Anlagentests im Terminal des künftigen Hauptstadtflughafens hat der Tüv Rheinland am Freitag dem Aufsichtsrat über den Stand der Dinge berichtet.



Überprüft wurde, ob das Zusammenspiel der technischen Anlagen im Terminal funktioniert. Nach mehreren geplatzten Eröffnungsterminen hatte es vor allem beim Brandschutz tiefgreifende Umbauten gegeben. Der Aufsichtsrat wollte am Abend die Ergebnisse seiner Sitzung bekanntgeben.

Die Anlagentests in dem neuen Terminal in Schönefeld liefen am Freitag noch. Nach Flughafenangaben sind auch noch Nachprüfungen möglich. Abschließende Ergebnisse der Tüv-Tests werden Ende Oktober erwartet. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte vor wenigen Tagen gesagt, die Tests seien besser gelaufen als erwartet./bf/DP/jha