Tüv-Verband fordert Impfungen durch Betriebsärzte

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband der Technischen Überwachungs-Vereine (Tüv) hat sich für Impfungen durch Betriebsärzte am Arbeitsplatz ausgesprochen.



"Deutschland verfügt mit seinen Betriebsärzten über ein weltweit einmaliges System, um möglichst viele Erwerbstätige innerhalb kurzer Zeit impfen zu können", teilte Verbandspräsident Dirk Stenkmap am Mittwoch mit. "Jetzt ist die Politik am Zug, damit die arbeitsmedizinischen Dienste mit ausreichend Impfstoff versorgt werden können."

Laut einer Umfrage im Auftrag des Tüv-Verbands würden es rund 84 Prozent der Befragten gut oder sehr gut finden, wenn Unternehmen und andere Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine Corona-Impfung anbieten würden. Allerdings geht aus der Umfrage auch hervor, dass sich nur 17 Prozent beim Betriebsarzt ihres Arbeitgebers impfen lassen würden. 55 Prozent bevorzugen demnach eine Impfung beim Hausarzt. 18 Prozent würden sich an ein Impfzentrum wenden.

Für die Umfrage hat das Forsa-Institut zwischen dem 26. Februar und dem 1. März mehr als 1200 Personen befragt, darunter 739 Erwerbstätige. Laut Verband betreuen die medizinischen Dienste der TÜV-Unternehmen in Deutschland rund 12 500 Betriebsärzte in 21 000 Organisationen und Unternehmen./maa/DP/zb