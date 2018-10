Türöffner in die Selbstständigkeit

Berlin/Potsdam (ots) - Am 12. und 13. Oktober bieten die 34.Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) in der ARENA Berlinerneut ein umfassendes Angebot an Vorträgen, Seminaren und Workshops.Zusätzlich ermöglichen zahlreiche Aussteller und Berater einenpersönlichen Austausch rund um das Thema Unternehmertum. 6.000Teilnehmer werden bei Deutschlands größter Gründermesse erwartet.Der Erfolg der deGUT liegt in dem geballten Fachwissen, das anzwei Messetagen zusammenkommt, und den vielfältigen Möglichkeiten derBegegnung zwischen Gründungsinteressierten, erfolgreichenUnternehmern, Mentoren, Experten und Beratern. Wertvolle Ratschlägegeben auch die diesjährigen deGUT-Repräsentanten weiter: SeneitDebese (Greta&Starks), Selma Gedik (Auf Augenhoehe), Christina Grätz(Nagola Re) sowie Kachun To (Mycs) werden vor Ort sein und ihreGründungsgeschichte erzählen. Ansgar Oberholz, Berater und Expertefür Neues Arbeiten, sowie Arndt Kwiatkowski, Gründer von ImmoScout24und Bettermarks, liefern mit ihren Keynotes inspirierenden Input.Von den Besuchern ebenso geschätzt ist das Format "GESCHEITER[T] -Von Misserfolgen lernen", bei dem Gründer berichten, warum ihreStart-up-Idee nicht aufgegangen ist und was sie beruflich darausgemacht haben. Live dabei zuschauen, wie man in sieben Minuten eineBusinessidee vorstellt, können Interessierte beim vom Business AngelsClub Berlin-Brandenburg e. V. (BACB) veranstalteten "SpeedDating":Die drei Gewinner werden vor Ort gekürt und erhalten professionelleBegleitung auf ihrem Weg zum eigenen Unternehmen.Die insgesamt über 80 Veranstaltungen, Seminare und Workshops sindim Messepreis inbegriffen und beantworten in Vorträgen undPraxisübungen die wichtigsten Fragen rund um das Starten und Führeneines Unternehmens - von Finanzierungsfragen über Marketing-Know-howbis zum Design Thinking. Auch wie Gründen schon während des Studiums,als Nebengewerbe, in Nachfolge oder als Franchisenehmer gelingenkann, ist Bestandteil des Angebots. Einige Programmpunkte werden inenglischer Sprache gehalten. Im Beraterforum bieten Experten undCoaches Einzelgespräche an. Hier dürfen sich angehende oder bereitsgestartete Unternehmerinnen und Unternehmer kostenlos und ohneVoranmeldung Rat einholen.Ein weiterer wichtiger Termin auf der deGUT ist die zentraleAuftaktveranstaltung für den Businessplan-WettbewerbBerlin-Brandenburg (BPW) 2019: Am Freitag, 12. Oktober um 17 Uhrinformiert sie über Angebote und Ablauf des BPW und bietetGelegenheit, mit Gleichgesinnten und erfolgreichen Gründerinnen undGründern ins Gespräch zu kommen. Der BPW unterstützt mit seinemkostenlosen Angebot aus Seminaren, Beratung undNetworking-Veranstaltungen Existenzgründerinnen und Existenzgründerauf ihrem Weg von der Idee zum erfolgreichen Geschäftskonzept.Die Eröffnungsfeier der deGUT 2018 findet traditionell am Vorabendder Messe im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie statt. ImRahmen dieser Veranstaltung werden die diesjährigen Sieger desUnternehmenswettbewerbs "KfW Award Gründen 2018" prämiert: Der Preiswird an je ein Unternehmen aus jedem Bundesland vergeben, das sichmit einer innovativen, kreativen oder nachhaltigen Geschäftsidee amMarkt behauptet. Aus den 16 Landessiegern wird am Abend einBundessieger gekürt, das Auditorium wählt zudem live während derPreisverleihung den Publikumssieger.Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe desLandes Berlin:"Berlin ist Gründungshauptstadt. Die deGUT spielt eine bedeutendeRolle in Berlins Gründungslandschaft. Sie bietet eine einzigartigePlattform, ExistenzgründerInnen, UnternehmerInnen, Investoren undExpertInnen zusammenzubringen und sich über Rahmenbedingungen zurGründung auszutauschen. Alle wichtigen Anlaufstellen für Gründerinnenund Gründer in der Hauptstadtregion sind mit einem Stand vertreten:Banken, Kammern, Bezirke und Ministerien sowie viele weitereöffentliche und private Institutionen stehen mit ihrem Wissen bereit,um ihnen zu helfen, aus ihrer Idee ein nachhaltiges Unternehmen zumachen."Hendrik Fischer, Wirtschaftsstaatsekretär des Landes Brandenburg:"An zwei Tagen bietet die deGUT als eine der größten Messen ihrerArt in Deutschland geballte Informationen über Finanzierung,Marketing, Verkauf, Recht oder Personal - also alles, wasExistenzgründerinnen und -gründer sowie Nachfolgerinnen undNachfolger, die ein Unternehmen übernehmen wollen, für einenerfolgreichen Start in die Selbstständigkeit oder zurWeiterentwicklung ihres Unternehmens wissen müssen. Je besserinformiert sie den Schritt in die Selbstständigkeit gehen, umso höhersind ihre Erfolgschancen im Wettbewerb. Und das ist es doch, woraufes ankommt: Dass die Gründerinnen und Gründer von heute diejenigensind, die morgen für zukunftsfähige Arbeitsplätze sorgen und unsereWirtschaft voranbringen. Ein Besuch der deGUT sollte daher fürGründungswillige ein ,Muss' sein."Dr. Jürgen Allerkamp, Vorsitzender des Vorstands derInvestitionsbank Berlin (IBB):"40 Prozent unserer Kunden sind Gründerinnen und Gründer. Wenn wirdie deGUT nicht bereits veranstalten würden, müssten wir sie schnellerfinden. Seit Jahren ist die deGUT eine wichtige Plattform für alle,die mit dem Thema Existenzgründung zu tun haben. Hier lassen sich inlebendiger Atmosphäre Kontakte knüpfen, Informationen einsammeln undErfahrungen austauschen. Als Gründerbank ist uns die deGUT eineHerzensangelegenheit."Tillmann Stenger, Vorsitzender des Vorstandes der Investitionsbankdes Landes Bran denburg (ILB):"Existenzgründerinnen und -gründer auf ihrem Weg in dieSelbstständigkeit zu begleiten, ist unser tägliches Geschäft.Finanzielle Unterstützung mit Fördermitteln ist dabei aber nur eineSeite der Medaille. Genauso wichtig sind Gründungsinitiativen undMessen wie die deGUT, auf denen sich Gründungswillige bei Expertenüber alle Feinheiten des Gründens informieren und mit erfolgreichenUnternehmerinnen und Unternehmern optimal austauschen können. Alle,die ihrer Berufung folgen und sich selbstständig machen wollen,finden in der deGUT den idealen Türöffner in die Welt deserfolgreichen Unternehmertums."Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage 2018 im ÜberblickVeranstalter der deGUT sind die Investitionsbank Berlin (IBB) unddie Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Gefördert wird sievon der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe inBerlin und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des LandesBrandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds.Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, PeterAltmaier.TERMINFreitag, 12.10.2018, und Samstag, 13.10.2018, jeweils 10 - 18 UhrORTARENA Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin (Treptow)EINTRITTSPREISETagesticket an der Kasse: 20 Euro, Zwei-Tagesticket an der Kasse: 30Euro, Tagesticket ermäßigt an der Kasse (Schüler, Auszubildende,Studenten, Rentner, Arbeitslose, ALG II-Empfänger): 10 Euro, Kinderbis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sowie Begleitpersonen vonSchwerbehinderten mit entsprechendem Nachweis kostenfreiBis zum 11. Oktober sind über www.degut.de vergünstigte E-Ticketserhältlich.ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNGDonnerstag, 11.10.2018, Einlass ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr imBundesministerium für Wirtschaft und Energie, Invalidenstraße 48,10115 Berlin-Mitte.Auf www.bmwi-registrierung.de/degut können Sie sich für diedeGUT-Eröffnungsveranstaltung akkreditieren. Der weitereAnmeldeprozess ist selbsterklärend.Programmübersicht: www.degut.de/programm/2018Pressebilder: www.degut.de/pressefotosPressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrichstraße 23A10969 BerlinTel.: 030/25 771 790E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell