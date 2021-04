Türkisches Blockchain-Projekt hat Verhandlungen mit der SEC aufgenommen

New York (ots/PRNewswire) - BTCBAM, das erste türkische Blockchain-Projekt, das an den wichtigsten asiatischen Kryptowährungsbörsen wie Coinsbit und Probit gelistet ist, hat die Vorverhandlungen mit der SEC eingeleitet, um durch die Sicherheiten der Spektral Investment Bank die Zulassung als bestätigtes Sicherheits-Token zu erhalten.Derzeit im vorläufigen Prozess, um in Binance gelistet zu werden, initiierte BTCBAM gleichzeitig formale Korrespondenz mit SEC, der ultimativen Regulierungsbehörde, wenn es um Tokenisierung, ICO-Vorschriften und Security Token Approval geht."Wir sind erst am Anfang dieser beiden sehr entscheidenden Prozesse, aber sobald und wenn wir hoffentlich diesen rechtlichen Marathon abschließen und die Ehre der Zulassung als Security Token mit der Sicherheitsbasis der Spektral Investment Bank erhalten, planen wir auch eine projektbasierte Zusammenarbeit mit Capbridge, einer Binance-Partner-Investmentplattform", sagte Herr Alkan, der CEO und der Teamleiter von BTCBAM.Informationen zu BTCBAMBTCBAM ist ein in Wien ansässiges Kryptowährungs-Mining-Unternehmen, das von Unternehmern und Profis geführt wird. Die Vision des Unternehmens ist es, eine Plattform zu schaffen, die es jedem, überall auf der Welt, ermöglicht, durch Mining zu verdienen. Außerdem ermutigt die Plattform die Nutzer, Vermögen aufzubauen und finanzielle Freiheit zu erreichen.https://btcbam.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1483746/btcbam_logo.jpgPressekontakt://acggrup.com+34 605 487 875Original-Content von: BTCBAM, übermittelt durch news aktuell