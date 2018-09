Türkischer Automobilsektor rüstet sich für einen starken Auftritt auf der 67. IAA-Messe

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die türkische Automobilindustrie wird vom 20. bis 27. September ander IAA in Hannover teilnehmen - der weltweit größten Fachmesse fürMobilität, Verkehr und Logistik.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/746856/Turkey_Promotion_Group.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/746857/IAA.jpg )Einhundert Unternehmen aus der Türkei werden an der Messeteilnehmen und eine große Anzahl ihrer neuesten Produktgruppen - vonErsatzteilen bis hin zu elektronischen Geräten - präsentieren. Aufder Messe wird der Verband der Exporteure in der Automobilindustrievon Uludag (OIB), der Exportbeauftragte der dortigenAutomobilindustrie, in Zusammenarbeit mit dem deutschen Verband derAutomobilindustrie (VDA) und dem türkischen Verband derAutomobilteile- und Komponentenhersteller (TAYSAD) eine TürkischeTageskonferenz abhalten. Diese soll am 24. September stattfinden.Der Vorsitzende des OIB, Baran Çelik, kommentierte zur türkischenMesseteilnahme: "Die türkische Automobilindustrie boomt; im erstenHalbjahr erzielte die Branche Umsätze von über 16 Milliarden USD undmehr als 80 Prozent der Exporte gehen in europäische Länder. Dankunserer starken Industrie mit ihrer modernen Ausstattung und ihremhochqualifizierten Personal sind wir einer der zuverlässigstenPartner für Deutschland. Wir glauben, dass sowohl die Messe als auchdie Türkische Tageskonferenz das bestehende Niveau der Partnerschaftzwischen unseren beiden Ländern verbessern, das Handelsvolumenerhöhen und einen wesentlichen Beitrag zu unserem beidseitigenWirtschaftswachstum leisten werden."Im Mittelpunkt der Türkischen Tageskonferenz werden Mobilität undLogistik sowie die aktuelle Marktstruktur der türkischenAutomobilbranche und mögliche zukünftige Entwicklungen stehen.Führende Namen aus den Automobilsektoren Deutschlands und der Türkeiwerden anwesend sein, um sicherzustellen, dass die Konferenz denTeilnehmern Möglichkeiten zum Netzwerken bietet, mit dem Ziel, dietürkisch-deutsche Zusammenarbeit zu fördern.Deutschland ist zurzeit der prominenteste Exportmarkt der Türkei;die türkischen Exporte nach Deutschland stellen einen Wert von über15 Milliarden USD dar. Die türkischen Automobilexporte nachDeutschland stiegen im vergangenen Jahr auf über 4 Milliarden USD unddieser Wert dürfte sich bis Ende dieses Jahres auf 5 Milliarden USDerhöhen.Die Türkei ist der vierzehntgrößte Fahrzeughersteller der Welt undder fünftgrößte Europas. Bei der Fertigung von Nutzfahrzeugenrangiert die Türkei unter den 28 EU-Ländern auf dem zweiten Platz.Die Automobilindustrie war in den letzten 12 Jahren bei dentürkischen Exporten führend, wobei die Exporte in etwa 200 Ländergingen. Zusätzlich werden 80 Prozent der in der Türkei hergestelltenKraftfahrzeuge exportiert.Das Exportziel der Türkei im Automobilbereich liegt bei 31Milliarden USD und der OIB geht davon aus, dass dieser Wert bis Endedieses Jahres erreicht wird.Pressekontakt:Molly Toomey+1-708-714-4994Original-Content von: Turkey Promotion Group, übermittelt durch news aktuell