Türkischer Außenminister: USA arbeiten an Auslieferung Gülens

DOHA (dts Nachrichtenagentur) - Die USA arbeiten nach Angaben der türkischen Regierung an einer Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen. US-Präsident Donald Trump habe dies dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Rande des G20-Gipfels in Argentinien zugesagt, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Sonntag bei einer Veranstaltung in Doha. Auch die Auslieferung weiterer Personen wird demnach geprüft.

Gülen ist das geistliche Oberhaupt der Gülen-Bewegung, die in der Türkei zur Terrororganisation FETÖ erklärt wurde. Der Prediger lebt seit 1999 im selbstgewählten Exil in den USA. Erdogan macht ihn für den gescheiterten Putsch im Jahr 2016 verantwortlich.

Foto: über dts Nachrichtenagentur