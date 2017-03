Türkische Regierung kritisiert Kurden-Demo in Frankfurt

ANKARA (dts Nachrichtenagentur) - Die türkische Regierung hat eine Demonstration von Kurden in Frankfurt am Samstag scharf kritisiert. "Wir verurteilen dieses unaufrichtige Verhalten", erklärte das türkische Außenministerium. Es zeuge von einer Doppelmoral, wenn auf einer Demonstration die Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt werden dürften, türkischen Politikern Wahlkampfauftritte in Deutschland jedoch verweigert würden.

Am Samstag waren anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes unter dem Motto "Nein zur Diktatur - Ja zu Demokratie und Freiheit" rund 30.000 Menschen in Frankfurt zusammengekommen. Die Demonstration verlief friedlich.

