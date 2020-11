Türkische Lira weiter auf Erholungskurs - Experten erwarten Zinserhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die türkische Lira hat am Donnerstag ihre Kurserholung nach einem Wechsel an Spitze der Notenbank des Landes und der Aussicht auf steigende Zinsen fortgesetzt.



Nachdem die Lira im frühen Handel zeitweise unter Druck geraten war, konnte sie am späten Vormittag an die Kursgewinne der Vortage anknüpfen. Seit Beginn der Woche legte der Kurs im Handel mit dem US-Dollar und dem Euro kräftig zu.

Im späten Vormittag wurde ein Dollar für 7,72 Lira gehandelt und damit etwas niedriger als am Vortag. Am vergangenen Freitag hatte der Dollar noch knapp 8,60 Lira gekostet. Für einen Euro wurden am Donnerstag 9,12 Lira gezahlt. Am Montag und auch am Mittwoch konnte die Lira jeweils zu einer starken Erholung ansetzen.

Zu Beginn der Woche hatte ein Wechsel an der Spitze der Notenbank für Auftrieb gesorgt und am Mittwoch die Versicherung des türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass er voll hinter der Politik des neuen Notenbankchefs stehe. Außerdem hatte Erdogan zur Überraschung von Marktbeobachtern eingeräumt, dass die Türkei im Kampf gegen eine hohe Inflation von zuletzt knapp zwölf Prozent im Oktober womöglich "bittere Pillen" schlucken müsse.

Beobachter befürchten aber, dass der türkische Präsident auf lange Sicht an seiner unorthodoxen Auffassung festhalten könnte, dass ein hoher Leitzins nicht ein Mittel gegen die Inflation ist, sondern ihre Ursache. Das widerspricht der gängigen Wirtschaftslehre.

Analysten gehen nach den Erdogan-Aussagen aber davon aus, dass die türkische Notenbank ihre jüngste Geldpolitik ändern und die Zinsen deutlich anheben wird. Nach Einschätzung des Devisenexperten Tatha Ghose von der Commerzbank sei ein solcher Schritt "sehr wahrscheinlich".

Am Samstag hatte Erdogan den Zentralbankchef ausgetauscht. Außerdem war am Sonntag Erdogans Schwiegersohn als Finanzminister zurückgetreten. Der neue Notenbankchef Naci Agbal hatte unmittelbar nach seiner Ernennung notwendige geldpolitische Entscheidungen angekündigt. Mit Spannung wird nun erwartet, ob und in welchem Umfang die Leitzinsen bei der nächsten Sitzung der Zentralbank am 19. November angehoben werden./jkr/jam/lsy/jsl/jha/