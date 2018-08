Türkische Lira: Wie ist mit dem neuen Kursrutsch umzugehen?

Die Türkische Lira kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Grund dafür sind die jüngsten Verluste, welche die türkische Währung hinnehmen musste. Seit Wochenbeginn verlor die Lira gegenüber dem Euro um rund -4 % an Wert. Zurückzuführen ist dieses Minus auf jene Anleger, die nach der einwöchigen Handelspause an den türkischen Märkten zeigten, was sie derzeit von der wirtschaftlichen Lage der Türkei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Daut.