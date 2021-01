Türkische Lira: Darum bestehen Zweifel an einer Trendwende!

Die Türkische Lira (TRY) hat im vergangenen Jahr einen beispiellosen Niedergang erlebt und gegenüber dem Euro mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Anfang November erreichte die türkische Währung ihren bisherigen Tiefstand. Zu diesem Zeitpunkt erhielt man für einen Euro 10,1779 TRY und damit so viel wie nie zuvor. Mit seiner Niedrigzinspolitik hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan an dieser Entwicklung maßgeblichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



