Türkische Journalisten gründen neue Medien in Deutschland / Zahl der Akademiker und Journalisten aus der Türkei steigt

Köln (ots) -Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der kritischen TageszeitungCumhuriyet in Istanbul, ist seit einigen Wochen Herausgeber eineszweisprachigen Onlinemediums, das in der Türkei prompt verbotenwurde; die Tageszeitung betreibt seit Neuestem ebenfalls eindeutsch-türkisches Nachrichtenportal; der WDR sendet neuerdings"Die Türkei - unzensiert" auf Deutsch und auf Türkisch; undmindestens drei türkischsprachige TV-Sender, gegründet vonExil-Journalisten, sitzen in Köln und Berlin in den Startlöchern.Etwa hundert Teilnehmer des Workshops "Digitaler Aufstand in derTürkei" am Wochenende, überwiegend aus dem Medienbereich, waren sichschnell einig: In der Türkei herrscht zur Zeit ein Angst- undSchreckensregime, das die Meinungs- und Pressefreiheit massivunterdrückt.Der Sprecher des KulturForums TürkeiDeutschland, Osman Okkan,machte darauf aufmerksam, dass immer mehr Journalisten und Akademikeraus der Türkei versuchten, sich ins Ausland abzusetzen, weil sie inihrer Heimat massiv bedroht werden und keine Existenzgrundlage mehrsehen. Ihre Zahl wurde auf der Tagung von einigen Teilnehmern aufmindestens zwei Tausend geschätzt, Tendenz steigend.Auch die von Erdogan kontrollierte türkischsprachige Presse inDeutschland spiele eine unrühmliche Rolle: Durch Aufrufe zurDenunziation, Beschimpfungen und Anfeindungen aggressivster Artwerden nicht nur unliebsame Politiker wie Cem Özdemir undAndersdenkende wie Can Dündar zur Zielscheibe gemacht; diesogennanten "AK-Trolls" der regierungsnahen Kreise könnten sich vorallem in den sozialen Medien ungehindert ausbreiten und mitHassparolen zur Gewalt gegen Oppositionelle aufrufen.Zum Schluss des Workshops riefen die Teilnehmer Berufsverbände,öffentlich-rechtliche Anstalten wie private Medien- und Verlagshäuserin Deutschland auf, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, dem "anderen,demokratischen Teil der Türken " hier wie auch in der Türkei zu mehrMedienpräsenz zu verhelfen.Gefordert wurden auch Patenschaften mit inhaftierten Journalisten,Akademikern und anderen Verfolgten in der Türkei, die den Terrorimmer abgelehnt haben; andererseits auch fachspezifischeSprachkurse, Praktika und Volontariate für die im Exil lebendenAkademiker und Journalisten.Mit Hilfe von Verbänden und Stiftungen wird die Gründung einer Art"Media Watch" angestrebt, damit Vergehen des Erdogan-Regimes gegenMeinungs- und Pressefreiheit dokumentiert werden. Eine erweiterteTagung zum Thema soll im Mai in Berlin stattfinden.www.das-kulturforum.de