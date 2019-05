Türkische Händler können sich jetzt über Alipay und ininal mit chinesischen Besuchern verbinden

Istanbul (ots/PRNewswire) - Das führende Fintech-Unternehmenininal wird Alipays erster Partner in der Türkei. ininal, dieführende Zahlungsplattform der neuen Generation in der Türkei undeine Tochtergesellschaft von Multinet Up, gab heute seineZusammenarbeit mit Alipay, der weltweit führenden Zahlungs- undLifestyle-Plattform der Ant Financial Services Group, einemverbundenen Unternehmen von Alibaba, bekannt. Alipay wird fürchinesische Besucher in Ladengeschäften in der Türkei verfügbar sein.Dieser Service wird zunächst in den Räumlichkeiten der DorakHolding angeboten, dem Tourismusunternehmen, das alle Aktivitäten fürTouristen plant und die Anzahl der Händler in der gesamten Türkeiverwaltet und mehr als 85 % der chinesischen Touristen in der Türkeibedient. Zu den Händlern, die Alipay akzeptieren, gehören türkischeFachhändler, Heißluftballons in Kappadokien, Geschäfte, Hotels undtürkische Restaurants. Händler haben über die Alipay-App dieMöglichkeit, mit chinesischen Kunden mit digitalem Marketing zukommunizieren. Unterdessen können chinesische Touristen Istanbul undKappadokien besuchen und mit derselben Alipay-App Zahlungen tätigen,indem sie einen Alipay-QR-Code scannen, der auf Kartenterminals ander Kasse angezeigt wird.Durch die Zusammenarbeit zwischen ininal und Alipay könnenAlipay-Nutzer bei ihren Besuchen in der Türkei in chinesischem Yuanbezahlen, während türkische Händler Zahlungen von chinesischenBesuchern in US-Dollar an den Standorten von Dorak Tour erhaltenkönnen. Im Laufe dieses Sommers werden türkische Händler in der Lagesein, Zahlungen in türkischer Lira bei bestehenden und neuen MultinetUp-Händlern, einschließlich globaler Kettenrestaurants undEinzelhändler, zu erhalten. Multinet Up, die Muttergesellschaft vonininal und der führende Finanzdienstleister in der Türkei mit über40.000 Händlern, wird seine Erfahrung beim Aufbau eines Netzwerks undeiner Infrastruktur nutzen, um die Akzeptanz von Alipay zu erhöhen.ininal und Multinet Up werden in Zusammenarbeit mit Alipay dasNetzwerk in der Türkei weiter ausbauen. Juweliere,Luxusbekleidungsgeschäfte, Museen und Duty-Free-Shops werdenvoraussichtlich in naher Zukunft hinzukommen."Die Zusammenarbeit mit Alipay stellt den Erfolg unserer Marke inden letzten sechs Jahren unter Beweis. Alipay ist die bevorzugteZahlungsmethode in China und wird von chinesischen Touristen imAusland weithin genutzt. Die Tatsache, dass Alipay mehr als Bargeld,Kreditkarten und Debitkarten verwendet wird, zeigt deutlich wiezufrieden die Kunden sind. ininal wird weiterhin mit starken Partnernweltweit zusammenarbeiten, um fortschrittliche Technologien undDienstleistungen in die Türkei zu bringen", sagt ininal CEO ÖmerSuner.Ömer Suner fuhr fort, dass die Chinesen nicht nur bei denBesucherzahlen, sondern auch bei den Tourismusausgaben in der Türkeiden stärksten Anstieg verzeichneten: "Wir glauben, dass der durchdiese Zusammenarbeit gebotene Zahlungskomfort die in unser Landfließende Fremdwährung erhöhen und einen Beitrag zur Wiederbelebungder Wirtschaft leisten wird." Im Januar 2019 stellte einNielsen-Bericht mit dem Titel "2018 Trends for Mobile Payment inChinese Outbound Tourism" fest, dass chinesische Touristen 32 % derTransaktionen mit Mobile-Payment bezahlt haben, zum ersten Mal mehrals mit Bargeld, und dass fast 60 % der befragten Händler nach derEinführung von Alipay sowohl bei der Besucherfrequenz als auch imVerkauf ein Wachstum verzeichneten."Alipay kommt endlich in die Türkei! Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit ininal, um türkische Händler mit chinesischenBesuchern vor, während und nach ihrem Besuch in diesem schönen Landzu verbinden und Sprach- und Währungsbarrieren zu überwinden. Wirwissen, dass unsere Kunden sich von den antiken und modernenSehenswürdigkeiten der Türkei und den vielen verschiedenenErlebnissen, die das Land bietet, angezogen fühlen, von Ballons überBasare bis hin zu Stränden. Als bevorzugte Zahlungs- undLifestyle-Plattform chinesischer Nutzer freuen wir uns immer, unserenNutzern über unsere Plattformen die besten Angebote und sehenswertenZiele der Türkei anbieten zu können", sagte Roland Palmer, Alipay'sHead of Europe, Middle East and Africa.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/890665/Alipay.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/890667/Alipay_and_ininal_Partnership.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/890667/Alipay_and_ininal_Partnership.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/890668/ininal_CEO_Omer_Suner.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/890670/Roland_Palmer_Alipay.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/890666/Alipay_Logo.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/890669/ininal_Logo.jpgPressekontakt:Feveran Communication / Demet Telkesdemet@feveraniletisim.com / +905336432457Original-Content von: Alipay; ininal, übermittelt durch news aktuell