Türkische Gemeinde weist Kritik an AKP-Wählern in Deutschland zurück

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat vor einer pauschalen Kritik an deutsch-türkischen AKP-Wählern gewarnt. "Ich rate dringend davon ab, die deutsch-türkischen Wähler Erdogans als Anti-Demokraten zu diffamieren", sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben). "Deutsche Politiker machen es sich zu leicht, wenn sie Erdogans Anhänger in Deutschland als Integrationsverweigerer abstempeln. Sie sollten selbstkritisch nach ihrem eigenen Anteil daran fragen, dass eine seit Jahrzehnten in Deutschland lebende Gruppe im Staatschef eines anderen Landes ihren Anführer sieht", sagte Sofuoglu.

Er kritisierte eine "seit Jahren währende polarisierende Debatte über Integration in Deutschland". Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland lehnt eine Gleichsetzung von AKP- mit AfD-Wählern, wie sie unter anderem der Grünen-Politiker Cem Özdemir geäußert hatte, ab. "Im Fall der AfD-Wähler mühen wir uns doch auch um Differenzierung und unterscheiden zwischen Enttäuschten, Protestwählern und der rechtsextremen Minderheit. Derselbe faire Beurteilungsmaßstab muss auch für AKP-Wähler gelten." Özdemir hatte zuvor gesagt: "Die feiernden deutsch-türkischen Erdogan-Anhänger jubeln nicht nur ihrem Alleinherrscher zu, sondern drücken damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus. Wie die AfD eben."

