Türkische Automobilindustrie stellt sich weiter erfolgreich auf

Izmit, Türkei (ots/PRNewswire) -Alper Kanca, Vorsitzender von TAYSAD (Verband der türkischenAutomobilzuliefererindustrie) hat erklärt, dass der Aufschwung dertürkischen Automobilbranche anhält und die türkische Industrie mitihrer heimischen und internationalen Expansion der ganzen Welt ihreStärke bewiesen hat.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/474007/TAYSAD_Logo.jpg )Alper Kanca, Vorsitzender von TAYSAD (Verband der türkischenAutomobilzuliefererindustrie), hat sich in seiner schriftlichenAussage über den Erfolg der türkischen Automobilbranche im letztenJahr geäußert.Alper Kanca erklärt, dass die Branche weiter auf Erfolgskurs istund die Erwartungen der Interessenvertreter der türkischenZulieferer- und Automobilbranche erfüllt. Kanca weiter: "Unser Landhat bekanntlich im letzten Jahr eine schwierige Zeit durchgemacht.Die Menschen in der Türkei, die an die Demokratie glauben, habendiese schwierige Zeit dank der Standhaftigkeit der politischenParteien und unserer Sicherheitskräfte überstanden. Unser Landarbeitet weiter daran, seine Wirtschaft solide aufzustellen. Imvergangenen Jahr hat die türkische Zulieferer- und Automobilbrancheweltweit ihre Kundenverprechen ununterbrochen eingehalten und somitdas Vertrauen in die Branche gestärkt.Alper Kanca sagt: "Der Erfolg bei unserem Exportgeschäft geht aufunsere Anstrengungen in den vergangenen 2-3 Jahren zurück. UnsereErkenntnisse werden durch laufende und steigende Investitionen undinsbesondere neue Geschäftsaktivitäten ausländische Investorendeutlich.Die Automobilbranche verzeichnet im ersten Halbjahr einExportwachstum von 22 ProzentPräsident Alper Kanca kommentiert: "Die türkische Automobilbrancheist einer der wichtigsten Produktionsstandorte für die weltweiteAutomobilbranche. Ein wichtiger Anteil unserer Exporte gehen in dieEU-Länder.""Die Automobilbranche verzeichnete im ersten Halbjahr 2016-2017ein Exportwachstum von insgesamt 22 Prozent auf 14,5 Mrd. $ UnsereGesamtproduktion stieg in der ersten Jahreshälfte um 20 Prozent underreichte 869.000 Fahrzeuge. Auf Grundlage dieses Erfolgs erwartenwir bis zum Jahresende eine Produktion von 1.650.000 Fahrzeugen,einen Export von 1.350.000 Fahrzeugen und ein Exportvolumen von über27 Mrd. $."Die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen und Kooperationen aufinternationaler Ebene laufen weiter auf HochtourenHinsichtlich der Branchentrends sagt Kanca: "Unsere Branche istvon Negativereignissen verschont geblieben, und sämtlicheGeschäftsprozesse gehen weiter ihren gewohnten Gang. Wie arbeitenweiter mit Hochdruck an der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen undKooperationen auf internationaler Ebene."Pressekontakt:sevgi@taysad.org.trTel.: +90-262-6589818+90-532-4043076Original-Content von: TAYSAD, übermittelt durch news aktuell