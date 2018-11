Mainz (ots) -Fast 60 Jahre nach Ankunft der ersten türkischen Gastarbeiter gibtes wieder Schlagzeilen über missglückte Integration. "ZDFzeit" machtin "Türken und Deutsche" am Dienstag, 20. November 2018, 20.15 Uhr,den "großen Nachbarschaftstest" und fragt: Welche Rolle spielt diePolitik, die zuletzt stark von Konflikten zwischen dem türkischenPräsidenten Erdogan und dem politischen Berlin geprägt war? Wie wirktsich die Debatte um Islam und Migration auf das Verhältnis aus? Undworan hakt es im Alltag?Laut einer repräsentativen Umfrage für die Sendung halten 46Prozent der Deutschen die Integration für geglückt. Unter denbefragten Deutschtürken fühlen sich sogar 66 Prozent gut bis sehr gutintegriert. Allerdings denkt fast jeder Zweite von ihnen, dass sichdas Verhältnis zwischen Deutschen und Türken in den vergangenenJahren eher verschlechtert hat.Als türkische Gastarbeiter vor 60 Jahren nach Deutschland kamen,wollten die meisten nur drei, vier Jahre bleiben. Daraus sind beivielen sechs Jahrzehnte geworden. Die meisten Türken sindmittlerweile gut integriert, so der neue Religionsmonitor derBertelsmann Stiftung. Das Kriminologische Forschungsinstitut kommt ineiner Studie, in der deutsche Jugendliche befragt wurden, aber zueinem anderen Ergebnis: Türken rangieren auf dem letzten Rang derBeliebtheitsskala ausländischer Mitbürger. Woran es liegt, dass sichDeutsche und Türken offenbar immer noch so schwertun miteinander,geht die "ZDFzeit"-Dokumentation in vier Kapiteln nach: Bedeutung derReligion, die Ausbildungs- und Arbeitswelt, Ehe und Familie sowie dieRolle der Politik. Mit gezielten Experimenten erkundet dieDokumentation, ob sich im Alltag oft genannte gegenseitige Vorurteilebestätigen oder widerlegt werden. So beobachtet etwa ein Kamerateamjunge Türkinnen beim Ausgehen am Wochenende. Spielt beim Flirt derethnische Hintergrund eine Rolle? Gehen junge Leute völlig entspanntmiteinander um, oder gibt es auf beiden Seiten immer noch Vorbehalteund Ablehnung?Neben situativen Alltagsbeobachtungen hat "ZDFzeit" in eineraufwendigen Studie unter türkischstämmigen Mitbürgern repräsentativeMeinungen zu verschiedenen Aspekten dieser besonderen Nachbarschafteingeholt und mit denen der deutschen Gesamtbevölkerung verglichen.ZDFinfo sendet die "ZDFzeit"-Doku "Türken und Deutsche - Der großeNachbarschaftstest" erstmals am Freitag, 7. Dezember 2018, 9.45 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-tuerken-und-deutsche/ZDFzeit auf ZDF.de: https://zeit.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell