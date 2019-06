Türkeistämmige feiern das 70-jährige Jubiläum des Grundgesetzes bei Metropol FM (FOTO)

Berlin (ots) -Metropol FM hat am 7. Juni 2019 mit den türkischen Verbänden inBerlin wie der Türkisch-Deutschen Unternehmervereinigung und demTürkischen Bund in Berlin-Brandenburg das 70-jährige Bestehen desGrundgesetzes feierlich begangen. Unter den zahlreichen Gästen ausPolitik, Wirtschaft und Kultur waren auch diverse Vorstandsmitgliederund Vertreter der Verbände.Die Vertreter*innen teilten über das Radioprogramm ihre Statementszum Grundgesetz mit. Sie betonten den hohen Stellenwert desGrundgesetzes für ein friedliches Zusammenleben aller Einwohner*innender Bundesrepublik.Sie unterstrichen insbesondere Artikel 3 Absatz 3 desGrundgesetzes: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seinerAbstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft,seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungenbenachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seinerBehinderung benachteiligt werden."Die Vertreter*innen gaben den türkeistämmigen Einwohner*innen derBundesrepublik den Rat, den Text herunterzuladen und zu lesen, um dieBedeutung der Freiheitsrechte in der Bundesrepublik genauerkennenzulernen.Metropol FM unterstützt die Deutschlandstiftung Integration beiihrer Kampagne zum 70-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes: "MeinDeutschland. Ich lebe hier auf gutem Grund."Pressekontakt:Yusuf Celik, 030-21797031, celik@metropolfm.deOriginal-Content von: Metropol FM GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell