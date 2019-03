Türkei korrigiert Entscheidung und verlängert Pressekarte für ZDF-Korrespondent Jörg Brase (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Jörg Brase, ZDF-Studioleiter in Istanbul, hat die Zusage dertürkischen Behörden erhalten, dass seine Pressekarte nun dochverlängert wird. Zuvor war diese Verlängerung von türkischer Seiteohne Begründung abgelehnt worden. Nach Ablauf der Zehn-Tages-Fristmusste Jörg Brase die Türkei am vergangenen Sonntag verlassen.Bettina Schausten, stellvertretende ZDF-Chefredakteurin: "Wirbegrüßen es, dass die türkischen Behörden nun zu einer anderenEntscheidung gekommen sind. Jörg Brase wird in den kommenden Tagenseine Tätigkeit in der Türkei wieder aufnehmen. Ich hoffe, dass auchdie Pressekarten für Tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert unddie übrigen Kollegen, die noch darauf warten, jetzt ausgestelltwerden."Das ZDF-Studio Istanbul ist für die Berichterstattung aus derTürkei, dem Iran und Afghanistan zuständig. Ohne eine gültigePressekarte ist ungehindertes Recherchieren, Durchführen vonInterviews oder Besuchen von Pressekonferenzen nicht möglich. Auchdie Bundesregierung und das Auswärtige Amt hatten sich für eineVerlängerung der Pressekarte eingesetzt.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/brasejoerghendrikhttps://heute.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell