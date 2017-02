ISTANBUL (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wurde am Montagvormittag in Istanbul der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Das berichtet die "Welt". Demnach werde Yücel im Laufe des Tages entweder auf freien Fuß gesetzt oder - wenn die Staatsanwaltschaft Antrag auf Untersuchungshaft stellt - dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser würde nach einer Anhörung über den Antrag entscheiden. Nach Angaben der Polizei wird gegen Yücel wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt. Im Rahmen des Ausnahmezustandes in der Türkei können Verdächtige bis zu 14 Tage in Gewahrsam gehalten werden. Demnach müsste der 43-Jährige spätestens Dienstag einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden.