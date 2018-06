Mainz (ots) -Die vorgezogenen Wahlen in der Türkei am 24. Juni 2018 sollenErdogans Krönungszeremonie sein. Der Weg soll frei werden für dasneue Präsidialsystem und alle Macht dem Präsidenten zufallen, derDekrete mit Gesetzeskraft erlassen kann. Das Amt desMinisterpräsidenten fiele gleich ganz weg. Am Mittwoch, 20. Juni2018, 22.15 Uhr im ZDF, berichtet ein "auslandsjournal spezial" überdie "Machtprobe am Bosporus - Die Türkei vor der Wahl".Wie stark ist die türkische Demokratie? Hat die Opposition genugZugkraft, um Erdogans Wiederwahl zu gefährden, ihn in eine Stichwahlzu zwingen? Wie denken die Menschen in Istanbul, Antalya und amSchwarzen Meer, im Kernland der AKP? "auslandsjournal"-ModeratorinAntje Pieper reist in die Türkei, um sich kurz vor der Wahl ein Bildzu machen. Sie trifft den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusogluzum Interview, reist in Erdogans Heimatort Rize und besucht dieRedaktion der Tageszeitung Cumhuriyet, deren Chefredakteur demnächstmöglicherweise ins Gefängnis muss.Für die Vorverlegung der Wahl sollen die schwierigeWirtschaftslage und die damit verbundene Sorge um Wählerstimmenentscheidend gewesen sein. Antje Pieper spricht mit dem führendenWirtschaftsjournalisten des Landes und reist zudem ins Kurdengebiet,um dort Jungpolitiker beim Wahlkampf zu begleiten.https://auslandsjournal.zdf.dehttps://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournalPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell