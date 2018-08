Türkei: US-Sanktionen haben nur 'begrenzten' Einfluss auf Wirtschaft

ISTANBUL (dpa-AFX) - Trotz der Talfahrt der Landeswährung Lira erwartet der türkische Finanzminister Berat Albayrak keine größeren Auswirkungen der US-Sanktionen auf die heimische Konjunktur.



Auch wenn die USA an dem "Fehler" festhielten, werde der Einfluss auf die türkische Wirtschaft "begrenzt" sein, erklärte Albayrak nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag in einer Stellungnahme. "Alle Versuche, in dieser Zeit mittels spekulativer Schritte ein negatives Klima auf den Märkten zu schaffen, werden erfolglos sein." Die türkische Wirtschaft werde in Zukunft "stabil und nachhaltig" wachsen.

Die USA hatten am späten Mittwochabend Sanktionen gegen den türkischen Innenminister Süleyman Soylu und Justizminister Abdülhamit Gül verhängt, weil sie "führende Rollen" im Fall des US-Pastors Andrew Brunson gespielt hätten, der in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehalten wird. Die Lira stürzte anschließend ab und war auch am Donnerstag weiter auf Talfahrt. Der US-Dollar stieg im Verhältnis zur Türkischen Lira zwischenzeitlich auf 5,09 Lira. Der Euro-Kurs erreichte zwischenzeitlich einen Rekordwert von 5,9 Lira.

Brunson war 2016 in der Türkei unter Terrorvorwürfen festgenommen worden und steht derzeit unter Hausarrest. Ihm werden Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und zur Gülen-Bewegung vorgeworfen./jam/DP/tos