ISTANBUL (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsanwaltschaft in Istanbul am Montag hat gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel Haftantrag gestellt. Jetzt müsse der Haftrichter über die Verhängung von Untersuchungshaft entscheiden, berichtet die Zeitung "Die Welt", für die Yücel als Korrespondent in der Türkei tätig ist, auf ihrer Internetseite. Nach Angaben der Polizei wird gegen Yücel wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt.

Der Journalist hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in Polizeigewahrsam genommen worden. Im Rahmen des Ausnahmezustandes in der Türkei können Verdächtige bis zu 14 Tage in Gewahrsam gehalten werden. Demnach müsste der 43-Jährige spätestens am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur