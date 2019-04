Türkei: Regierung verlängert Akkreditierung von Tagesspiegel-Korrespondent

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) begrüßt, dass nun auchder Tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert seine längstüberfällige Akkreditierung erhalten hat. Wie am Montag bekannt wurde,ist er am Wochenende in die Türkei zurückgekehrt(https://ogy.de/y6k8). Gleichzeitig warten nach Angaben der ForeignMedia Association (FMA) noch mindestens sechs Journalistinnen undJournalisten auf ihre Pressekarte, darunter drei Deutsche."Viele ausländische Berichterstatter hoffen seit Monaten auf eineArbeitserlaubnis. Es ist gut, wenn diese Hängepartie nun endlich baldein Ende hat. Gleichzeitig verurteilen wir die Willkür, mit der dietürkischen Behörden Medienschaffenden die Grundlage ihrer Arbeitverweigert haben", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr.Normalerweise werden die Pressekarten zu Anfang eines neuen Jahresausgestellt. In diesem Jahr mussten jedoch vieleBerichterstatterinnen und Berichterstatter besonders lange warten.Dem ZDF-Korrespondenten Jörg Brase und dem langjährigenTagesspiegel-Korrespondenten Thomas Seibert hatten die türkischenBehörden Anfang März mitgeteilt, ihre Arbeits- undAufenthaltserlaubnis nicht verlängern zu wollen. Beide musstendaraufhin nach Deutschland zurückkehren (https://ogy.de/j83z); Braseerhielt jedoch bald darauf eine neue Pressekarte und konnte in dieTürkei wieder einreisen.Bis Mitte März hatten noch bis zu 60 Auslandskorrespondentinnenund -korrespondenten auf die Erneuerung ihrer Pressekarte gewartet.ROG forderte den zuständigen Kommunikationsdirektor Fahrettin Altunmehrmals dazu auf, alle beantragten Akkreditierungen auszustellen.Tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert war zuvor seit 1997durchgehend in der Türkei akkreditiert. Auf der Rangliste derPressefreiheit steht die Türkei auf Platz 157 von 180 Staaten.Weitere Informationen zur Lage der Pressefreiheit im Land finden Sieunter www.reporter-ohne-grenzen.de/türkei.Pressekontakt:Reporter ohne GrenzenSylvie Ahrens-Urbanek / Christoph Dreyer / Ulrike Gruska / JulianeMatthey / Anne Renzenbrinkpresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell