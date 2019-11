Türkei: Inflation fällt auf Dreijahrestief

ANKARA (dpa-AFX) - Die hohe Inflation in der Türkei ist weiter rückläufig.



Wie das türkische Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Oktober 8,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das ist die niedrigste Rate seit Dezember 2016. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. Die türkische Lira reagierte zunächst kaum auf die Daten.

Die türkische Inflation ist in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Vor etwa einem Jahr hatte sie mit gut 25 Prozent noch viel höher gelegen. Dieser Anstieg war Folge einer schweren Lira-Krise, die die Einfuhren in das Land erheblich verteuerten. Dieser Effekt fällt jetzt, etwa ein Jahr später, zunehmend aus dem Jahresvergleich. Hinzu kommt, dass die Lira in den vergangenen Monaten wesentlich stabiler war.

Die türkische Notenbank hat auf den Inflationsrückgang bereits reagiert und ihren Leitzins stark reduziert. In diesem Jahr hat sie bereits drei Zinssenkungen um insgesamt zehn Prozentpunkte vorgenommen. Mit 14 Prozent liegt der Leitzins aber immer noch hoch. Kritiker warnen dennoch, dass sich die starken Zinssenkungen rächen könnten, falls die Teuerung wieder anzieht./bgf/mis