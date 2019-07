Türkei: Freispruch für ROG-Korrespondent und Mitangeklagte

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) ist außerordentlicherleichtert über den heutigen Freispruch ihres langjährigenTürkei-Korrespondenten Erol Önderoglu sowie seiner MitangeklagtenSebnem Korur Fincanci und Ahmet Nesin. Alle drei standen seitNovember 2016 wegen angeblicher Terrorpropaganda in Istanbul vorGericht. Hintergrund war ihre Teilnahme an einer Solidaritätsaktionfür die mittlerweile geschlossene pro-kurdische Zeitung Özgür Gündem(https://ogy.de/1dfw)."Wir freuen uns sehr über die Freisprüche. Dass Erol Önderoglu undseine Mitangeklagten drei Jahre lang immer wieder zu Verhandlungenanreisen mussten, die meist nach wenigen Minuten ohne Anhörungvertagt wurden, ist dennoch ein Skandal. Angesichts des jetzigenUrteils sollte die türkische Justiz die noch bestehende, ebensoabsurde Anklage gegen Önderoglu zügig niederschlagen", sagteROG-Vorstandssprecher Michael Rediske.Ab dem 7. November steht Önderoglu wegen vermeintlicherTerrorpropaganda wieder vor Gericht. Hintergrund ist seineUnterstützung einer Kampagne, die das Vorgehen der türkischenBehörden gegen die Initiative "Academics for Peace" kritisiert(https://ogy.de/a5lp). Darin hatten hunderte Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler im Januar 2016 einen Appell gegen das militärischeVorgehen der türkischen Regierung im Südosten der Türkeiunterzeichnet.Önderoglu ist seit 1996 Türkei-Korrespondent von Reporter ohneGrenzen. Daneben verfasst er die Quartalsberichte der alternativentürkischen Nachrichtenagentur Bianet zum Stand der Meinungsfreiheitin der Türkei.Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht die Türkei auf Platz157 von 180 Staaten. Weitere Informationen über die Lage derPressefreiheit finden Sie unter www.reporter-ohne-grenzen.de/türkei.Pressekontakt:Reporter ohne Grenzenpresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell