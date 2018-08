Türkei: Absicherung gegen Zahlungsausfall immer teurer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall des türkischen Staats wird an den Finanzmärkten immer teurer.



Am Montag stieg der Preis für eine Versicherung (CDS) einer fünfjährigen türkischen Staatsanleihe auf 5,41 Prozent. Das ist der höchste Stand seit der globalen Wirtschaftskrise 2009. Grund für den Anstieg ist der rapide Wertverfall der Landeswährung Lira.

Die Absicherungskosten für türkische Anleihen sind damit aktuell höher als diejenigen für Forderungen gegenüber Ländern wie dem Irak, Pakistan, der Ukraine oder Griechenland. Nur wenig mehr kostet derzeit eine Ausfallversicherung für argentinische Staatsanleihen.

Credit Default Swaps oder CDS gelten an den Finanzmärkten als Indikator für das Anlegervertrauen in die Zahlungsfähigkeit eines Landes. Steigende Werte signalisieren ein fallendes Vertrauen. Zum Vergleich: Eine Ausfallversicherung für deutsche Bundesanleihen, die an den Märkten als faktisch sicher gelten, kostet derzeit 0,12 Prozent der zugrundeliegenden Forderung - also einen Bruchteil der Absicherung einer Forderung gegen die Türkei./bgf/jkr/jha/