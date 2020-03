Die Tücken der Statistik / Kommentar von Ulrich Kraetzer zur Berliner Kriminalstatistik

Berlin (ots) - Kurzform: Berlins Innensenator Geisel und die Polizei haben sichbisher vor allem auf schlagzeilenträchtige Themen gestürzt: Clan-Kriminalität,Anti-Terror-Kampf, "kriminalitätsbelastete Orte". Das ist nicht zu kritisieren.Doch nun muss der nächste Schritt folgen. Denn Clans und Terroristen mögen fürAufmerksamkeit sorgen. Die meisten Berliner sind aber eher von der sogenanntenAlltagskriminalität betroffen. Es ist Zeit, diese wieder stärker in den Blick zunehmen.Der vollständige Kommentar: Die Vorstellung der Kriminalstatistik ist einalljährliches Ritual mit klarer Rollenverteilung: Innensenator undPolizeiführung legen den Fokus auf Zahlen, die für einen Rückgang derKriminalität sprechen. Die Opposition stürzt sich dagegen auf Delikte, bei denendie Polizei einen Anstieg registrierte. So auch in diesem Jahr: "WenigerDiebstahl!", freuen sich Innensenator Andreas Geisel (SPD) undPolizeipräsidentin Barbara Slowik. "Mehr Gewalt- und Sexualdelikte!",kritisieren CDU, FDP und AfD. Ja, wie denn nun? Die Kriminalstatistik, daran seihier erinnert, beziffert die Zahl der Straftaten, die als solche erfasst wurden.Steigt diese aber nun, weil Kriminelle aktiver sind und die Polizei dem Kampfgegen das Verbrechen nicht gewachsen ist? Oder steigt sie, weil die Polizeiwachsamer ist? Die Statistik gibt dazu keine Auskunft. Mindestens zweiEntwicklungen erscheinen - bei aller Vorsicht - dennoch als Alarmzeichen. Da istzum einen der deutliche Zuwachs bei Straftaten gegen die sexuelleSelbstbestimmung. Hier muss die Polizei ergründen, worauf dieser zurückzuführenist, und eine Gegenstrategie entwickeln. Viel aktiver muss die Behörde auch beiBetrügereien im Internet werden. Denn sie bringen arglose Menschen nicht nur umihre Ersparnisse. Sie zerstören auch Vertrauen, den Kitt des wirtschaftlichenund gesellschaftlichen Miteinanders also. Geisel und die Polizei haben sichbisher vor allem auf schlagzeilenträchtige Themen gestürzt: Clan-Kriminalität,Anti-Terror-Kampf, "kriminalitätsbelastete Orte". Das ist nicht zu kritisieren.Doch nun muss der nächste Schritt folgen. Denn Clans und Terroristen mögen fürAufmerksamkeit sorgen. Die meisten Berliner sind aber eher von der sogenanntenAlltagskriminalität betroffen. Es ist Zeit, diese wieder stärker in den Blick zunehmen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4541887OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell