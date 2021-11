Quelle: IRW Press

TUDOR GOLD bestätigt 4. signifikante Gold-Silber Discovery bei Treaty Creek in der “CALM BEFORE THE STORM ZONE“ (CBS) Zone.

Bohrloch CBS-21-02 durchschnitt 1,30 g/t Gold Eq über 53,9 Meter innerhalb eines Intervalls von 155,5 Meter mit 0,82 g/t Gold Eq.

VANCOUVER, BC, 23. November 2021 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das „Unternehmen" oder „Tudor Gold"