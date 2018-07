Tuan Sing: Aktienanalyse vom 06.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Tuan Sing unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Tuan Sing-Aktie notierte am 05.07.2018 mit 0,41 SGD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Singapore.

Wie Tuan Sing derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,96 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Tuan Sing damit 19,7 Prozent über dem Durchschnitt (10,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 10,26 Prozent. Tuan Sing liegt aktuell 19,7 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Tuan Sing niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Real Estate. Der Unterschied beträgt 2,58 Prozentpunkte (1,46 % gegenüber 4,04 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Tuan Sing bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.