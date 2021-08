Ttm: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Am 21.08.2021, 03:22 Uhr notiert die Aktie Ttm an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 14.13 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektronische Fertigungsdienste".

Unser Analystenteam hat Ttm auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Ttm haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Ttm erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,01 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 21,39 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,39 Prozent im Branchenvergleich für Ttm bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 29,69 Prozent im letzten Jahr. Ttm lag 13,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ttm beläuft sich mittlerweile auf 14,17 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 14,13 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,28 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 14,19 USD. Somit ist die Aktie mit -0,42 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

