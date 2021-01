Tt Electronics: Das kann einfach nicht wahr sein

Per 16.01.2021, 01:00 Uhr wird für die Aktie Tt Electronics am Heimatmarkt London der Kurs von 210 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Komponenten".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Tt Electronics auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Tt Electronics. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tt Electronics daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tt Electronics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Tt Electronics aktuell 1,21. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,88 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Tt Electronics bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Tt Electronics 3 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tt Electronics vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 205 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 2,44 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 210 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

