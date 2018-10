Tsunami in Indonesien: SOS-Kinderdörfer entsenden Hilfsteam / 350.000 Kinder betroffen

Jakarta/Palu (ots) - Die SOS-Kinderdörfer entsendet ein Hilfsteamin die vom Tsunami überschwemmte Region. Rund 350.000 Kinder sinddort nach Angaben der Hilfsorganisation von der Katastrophebetroffen.Die Situation der Überlebenden ist nach SOS-Angaben sehr schlecht.Es gäbe kein sauberes Trinkwasser und keinen Strom in der Region.Viele Krankenhäuser seien nicht mehr in Betrieb. Es bestehe nun dieGefahr, dass vor allem Kleinkinder wegen verschmutzten Trinkwasserserkrankten."Die SOS-Kinderdörfer selbst sind vom Tsunami glücklicherweisenicht betroffen", teilte deren Leiter in Indonesien, GregorNitihardjo, mit. "Alle Kinder, betreuten Familien und alleBeschäftigten sind wohlauf."Pressekontakt:Louay YassinPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-259E-Mail: louay.yassin@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.de/presseOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell