Tsunami in Indonesien: Help ist mit Partnern vor Ort

Bonn (ots) - Eine tödliche Tsunamiwelle hat vor zwei Tagen dieindonesischen Inseln Sumatra und Java heimgesucht. Bisher wurden über280 Todesopfer und mehr als 1.000 Verletzte gemeldet. Rund 11.000Menschen haben alles verloren. Es ist davon auszugehen, dass dieOpferzahlen weiter steigen. "Die Lage ist zurzeit nochunübersichtlich. Wir stehen in engem Austausch mit unsererindonesischen Partnerorganisation und prüfen möglicheHilfsmaßnahmen", so Karin Settele, Geschäftsführerin von Help - Hilfezur Selbsthilfe.Es ist damit zu rechnen, dass ein weiterer Tsunami die Regiontrifft. Der Vulkan Anak Krakatau ist seit Juni aktiv und löste einenUnterwasser-Erdrutsch aus. Die daraus entstandene Flutwelle trafmitten in der Urlaubssaison auf beliebte Touristenstrände.Help - Hilfe zur Selbsthilfe ist in Indonesien mit einheimischenPartnerorganisationen bereits seit der letzten Katastrophe imEinsatz. Am 28. September hat eine meterhohe Welle Sulawesi verwüstetund 2.000 Todesopfer gefordert. Dort versorgte Help die Betroffenenmit Nothilfepaketen sowie Hygieneartikeln und leistet weiterhinmedizinische Hilfe für Kinder in der Region.Help ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft, demZusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die imKatastrophenfall gemeinsam schnelle Hilfe leisten."Help" und "Aktion Deutschland Hilft" bitten um Spenden für dieOpfer des Tsunami in Indonesien:Help - Hilfe zur SelbsthilfeStichwort: Tsunami IndonesienIBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Commerzbank KölnAktion Deutschland HilftStichwort: Tsunami IndonesienIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30Bank für SozialwirtschaftPressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Bianca KaltschmittLeiterin KommunikationReuterstr. 159, 53113 BonnMobil: +49 (0) 172 - 2559668E-Mail: kaltschmitt@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell