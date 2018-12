Tsunami Indonesien: Caritas-Teams im Einsatz - Caritas international stellt 100.000 Euro Soforthilfe bereit - Mehr als 200 Tote, Hunderte Verletzte - Bedarf an Medizin und Unterkünften - Spendenaufruf

Finanztrends Video zu



mehr >

Freiburg (ots) - Nach dem Tsunami auf Indonesien sind Teams derlokalen Caritas im Einsatz, um den Opfern der Katastrophe Hilfe zuleisten. Caritas international stellt für diese Nothilfe in einemersten Schritt 100.000 Euro bereit. Das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes ruft zu Spenden auf.Nach ersten Angaben, die bis zum frühen Abend lokalerindonesischer Zeit vorlagen, starben mindestens 220 Menschen,Hunderte sind verletzt oder gelten als vermisst. Besonders schwerbetroffen sind die Regionen Pandeglang, Lampung und Serang. Laut derIndonesischen Agentur für Geophysik könnte die Ursache für dieKatastrophe ein Vulkan-Ausbruch gewesen sein, der wiederum einenUnterwasser-Erdrutsch zur Folge hatte.Die Caritas-Teams setzen sich zusammen aus Mitarbeitern derlokalen Caritas Ban-dung, der nationalen Caritas sowie desindonesischen Büros von Caritas international. In Indonesien arbeitetCaritas eng mit der nationalen Katastrophenschutzbehör-de zusammen.Die Behörde koordiniert zusammen mit den Hilfsorganisationen vor Ortdie Unterstützung der Betroffenen.Der Pazifische Feuerring, auf dem Indonesien liegt, führte mitseinen vielen Vulkanen in den vergangenen Jahren immer wieder zuschweren Naturkatastrophen. So war dieser am 29. September diesenJahres für das Erdbeben in Sulawesi verantwortlich, bei dem 2000Menschen starben. Im August waren auf der Insel Lombok mindestens 480Menschen gestorben. Noch verheerender wirkte der Tsunami vom 26.Dezember 2004, bei dem 230.000 Menschen ums Leben gekommen waren.Spenden mit Stichwort "Tsunami Indonesien" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.deDiakonie Katastrophenhilfe, BerlinEvangelische BankIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02BIC: GENODEF1EK1Stichwort: Katastrophenhilfe weltweitOnline unter: www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritasmit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg.Telefon 0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),Achim Reinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell