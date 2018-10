Tsunami in Indonesien: CARE startet Nothilfe für 70.000 Menschen / CARE ruft zu Spenden in Höhe von 4,3 Millionen Euro auf

Bonn (ots) - Während langsam das Ausmaß der Zerstörung deutlichwird, die das Erdbeben und der Tsunami auf der indonesischen InselSulawesi hinterlassen haben, arbeitet CARE mit lokalen Partnern inbetroffenen Gebieten daran, die Erstversorgung für Menschen zuunterstützen."Unsere Nothilfeteams sind aktuell dabei, die Schäden und diegenaue Bedarfslage zu ermitteln. Die betroffenen Gebiete sind sehrdicht besiedelt. Im schlimmsten Fall wird die Zerstörung an dieAuswirkungen des Tsunamis von 2004 herankommen, der katastrophal fürdas Land war", so Wolfgang Tyderle, CARE-Nothilfekoordinator, der dieRegion gut kennt.Laut Angaben der Vereinten Nationen sind über 1,6 MillionenMenschen betroffen, rund 65.000 Häuser wurden stark beschädigt.Hunderte Menschen wurden verletzt, bislang wurden mehr als 800 Totegeborgen. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten in denkommenden Tagen ansteigen wird."Das, was die Menschen jetzt am dringendsten brauchen, sindNotunterkünfte, sauberes Wasser und funktionierende Sanitäranlagen,um den Ausbruch von Krankheiten zu verhindern", berichtet Tyderle."Viele Regionen sind wegen Erdrutschen und Überschwemmungen von derAußenwelt abgeschnitten. Wir arbeiten daran, betroffene Familien soschnell wie möglich zu erreichen."CARE plant in den kommenden Wochen bis zu 70.000 Menschen in derRegion Donggala mit Unterkünften, sauberem Trinkwasser und anderenNothilfemaßnahmen zu unterstützen. Der internationale Verbund vonCARE hat einen Spendenaufruf von mehr als 4,3 Millionen Eurogestartet. CARE wird sich insbesondere um die Versorgung von Frauenund Mädchen kümmern, die im Fall von Naturkatastrophen verstärktGefahren wie sexueller Gewalt ausgesetzt sind.CARE in Indonesien: CARE arbeitet seit 1967 in Indonesien, vorallem in den Bereichen Ernährungssicherheit, Klimawandel undwirtschaftlicher Entwicklung. Nach dem Tsunami im Jahr 2004 war CAREeiner der wichtigsten Erstversorger vor Ort.CARE bittet dringend um Spenden für betroffene des Tsunamis inIndonesien: CARE Deutschland-Luxemburg e.V. IBAN: DE93 3705 0198 00000440 40 BIC: COLSDE33 Stichwort: Indonesien www.care.de/spendenPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Ninja TaproggeTelefon: 030 / 769 016 99Mobil: 0151 / 701 674 97E-Mail: taprogge@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell