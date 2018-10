Tsunami in Indonesien: CARE-Pakete erreichen Menschen in entlegenen Regionen / Hygiene-Pakete werden an 1.000 Haushalte verteilt / 30 Prozent der Betroffenen fehlt der Zugang zu sauberem Trinkwasser

Bonn (ots) - Rund zweieinhalb Wochen nachdem ein Erdbeben und einTsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi katastrophale Schädenhinterlassen haben, erreicht CARE inzwischen auch entlegene Regionenmit der Verteilung von CARE-Paketen. In Donggala hat CARE in dieserWoche Menschen erreicht, die bislang noch keine Hilfe erhaltenhatten. In den kommenden Tagen erhalten rund 1.000 HaushalteHygiene-Pakete mit Wasseraufbereitungstabletten, Seife und anderenHilfsgütern. Am dringendsten benötigen die Überlebenden weiterhinsauberes Trinkwasser und sanitäre Anlagen."Ein Großteil von Sulawesi wurde durch Schlammlawinen zerstört.Die Menschen haben alles verloren, ihr Zuhause, ihre Ernten und damitihre gesamte Existenzgrundlage", erklärt Karl-Otto Zentel,Generalsekretär von CARE Deutschland. "Viele Familien leben inständiger Angst vor Nachbeben und müssen irgendwie versuchen mit dentraumatischen Erfahrungen umzugehen."Nach Schätzungen von CARE mussten 80 Prozent der Menschen ihreHäuser verlassen. Rund 30 Prozent der Betroffenen haben keinen Zugangzu sauberem Trinkwasser, weiteren 67 Prozent der Menschen fehlt dieMöglichkeit Wasser an sauberen und trockenen Orten zu lagern.CARE-Teams vor Ort berichten von ersten Krankheitsausbrüchen, wieFieber und Brechdurchfall."Frauen sorgen sich um die Gesundheit ihrer Kleinkinder, ihnenfehlen ausreichend Nahrung und Hygieneartikel für ihre Babys", sagtZentel. "Insbesondere für Frauen, die in Sammelunterkünften leben,ist die Lage schwierig, sie haben kaum Privatsphäre und sorgen sichdarum, wann sie endlich zu ihren Häusern zurückkehren und mit demWiederaufbau beginnen können."CARE hilft in den am stärksten betroffenen Gebieten Palu, Donggalaund Sigi mit der Verteilung von Hygiene-Paketen, die speziell auf dieBedürfnisse von Frauen ausgerichtet sind. Das internationale Netzwerkvon CARE ruft insgesamt zu Spenden in der Höhe von knapp 13 MillionenEuro auf, um lebensrettende Sofortmaßnahmen und längerfristige Hilfeleisten zu können.CARE bittet um Spenden für die Nothilfe nach dem Erdbeben undTsunami in Indonesien:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.IBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40 BIC: COLSDE33 Stichwort:Indonesien www.care.de/spendenDas Bündnis Aktion Deutschland Hilft e.V., in dem CARE Mitgliedist, ruft zu Spenden auf:Aktion Deutschland Hilft e.V.IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 BIC: BFSWDE33XXX Stichwort:Erdbeben Tsunami IndonesienPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Ninja TaproggeTelefon: 030 / 76 901 699Mobil: 0151 / 701 674 97E-Mail: taprogge@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell