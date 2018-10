Nach Tsunami in Indonesien: ASB-Team sorgt für sauberes Wasser (FOTO)

Berlin (ots) -Am kommenden Mittwoch wird das Schnelleinsatz-Team (FAST) desArbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zur indonesischen Insel Sulawesiaufbrechen, um in dem vom Tsunami zerstörten Gebiet Wasserfilter zurTrinkwasseraufbereitung zu installieren.Das FAST wird fünf Wasserfilteranlagen direkt aus Deutschlandmitnehmen, zusätzlich wurden 15 Anlagen aus Australien geoordert, diedirekt in das von der indonesischen Regierung eingerichtete"Verteilzentrum für humanitäre Güter" geschickt werden.Die leichten und mobilen Skyhydranten filtern Viren und Bakterienaus verunreinigtem Wasser. Eine installierte Anlage kann so in 24Stunden bis zu 1.200 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen.Laut Florian Hauke, Leiter des FAST, werden aber noch weitereAufgaben auf das Team warten: "Vor Ort werden wir lokaleHilfsorganisationen in der Installation und Wartung der Wasserfilterschulen, damit diese auch nach unserer Abreise eingesetzt werdenkönnen. Außerdem ist geplant, dass wir beim Bau barrierefreierLatrinen unterstützen und bei der Verteilung von Hygiene-Paketenhelfen."Das vierköpfige ASB-Team wird dafür zehn Tage vor Ort sein.Zum FAST:Die First Assistance Samaritan Teams (FAST) sind einSoforthilfeinstrument der ASB-Auslandshilfe. Nach Katastrophen oderKonflikten leistet das FAST weltweit Hilfe in den BereichenTrinkwasser und medizinische Versorgung. Die FAST-Teams setzen sichaus fachkundigen und für den Auslandseinsatz ausgebildetenFreiwilligen aus dem ASB zusammen.Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin der Stabsstelle Presse- undÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Email: h.vollmer@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell