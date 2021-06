Tsodilo Resources beginnt Zusammenarbeit zwecks Prüfung der Herstellung eines Eisenschwamm-Pellet-Produktes unter Verwendung von Kohle aus Botswana zur Stahlerzeugung

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, den 23. Juni 2021 – Tsodilo Resources Limited („Tsodilo“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: TSD) (OTCQB: TSDRF) (FWB: TZO) freut sich, ein Update zu seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Eisenerzprojekt Xaudum zu geben.

Das Unternehmen ist eine Forschungskooperation mit dem Department of Chemical, Materials and Metallurgical Engineering der Botswana International University of Science and Technology (BIUST) und der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung