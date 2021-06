Tsodilo Resources: Verlängerung der Erkundungslizenz für das Diamantenprojekt BK16 und Beginn der Evaluierungsphase II

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, den 21. Juni 2021 – Tsodilo Resources Limited („Tsodilo“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: TSD) (OTCQB: TSDRF) (FWB: TZO) freut sich bekannt zu geben, dass das Ministry of Mineral Resources, Green Technology and Energy Security (MMGE) in Gaborone, Botswana, die Verlängerung der Erkundungslizenz 369/2014 für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem 1. Oktober 2021 erteilt hat. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung