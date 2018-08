Tsipras verspricht höheren Mindestlohn und niedrigere Steuern

ATHEN (dpa-AFX) - Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat seinen Landsleuten versprochen, in den kommenden Monaten den Mindestlohn zu erhöhen und Steuern zu senken.



Das Land könne jedoch nur dann langfristig stabilisiert werden, wenn die Reformen fortgesetzt werden und es Investitionen gibt. "Nur so wird Griechenland ein moderner und effizienter Staat", sagte Tsipras bei einer Rede vor seinem Ministerrat am Freitag, den das Staatsfernsehen (ERT) übertrug. Die griechische Wirtschaft wachse und die Arbeitslosigkeit sinke stetig, fügte Tsipras hinzu.

Nach acht Jahren wurde Griechenland am 20. August aus den Finanz-Hilfsprogrammen entlassen. Das Land muss sich in den kommenden Jahren allein finanzieren. Zurzeit sind jedoch die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen mit etwa 4,4 Prozent ungünstig - das ist der höchste Stand seit Ende Juni. Die Turbulenzen um den Absturz der türkischen Währung kommen für Griechenland ebenfalls ungelegen, wie Finanzexperten einschätzen./tt/DP/zb