Tschüss Melancholie! - Setzen Sie den Herbstblues doch einfach vor die Tür (AUDIO)

Münster (ots) -Anmoderationsvorschlag:Lange hatten wir Sommer. Richtig lange. Jetzt hat uns der Herbstallerdings volle Kanne eingeholt. Nicht nur, dass die Tage immerkürzer werden und es auch so verdammt zeitig dunkel wird. Die erstenTage, an denen es nicht mal mehr richtig hell wird, haben wir auchschon hinter uns. Und das kann einem ganz schön aufs Gemüt drücken.Laut einer aktuellen Umfrage für Eurojackpot ist das bei gut derHälfte so. Aber gegen diesen Herbstblues kann man natürlich auch wastun. Was am besten hilft, weiß Oliver Heinze. Der kennt nämlich dieErgebnisse der Umfrage.Sprecher: Wem der Herbst aufs Gemüt schlägt, befindet sich inbester Gesellschaft. Denn jeden Zweiten in Deutschland hat der Blueseiskalt erwischt. Der Grund dafür ist gleichzeitig auch die besteAusrede für die erste Gegenmaßnahme: Einfach mal zu Hause bleiben.O-Ton 1 (Viktoria Kesper, 11 Sek.): "Eigentlich ist das ja auchdas Schöne am Herbst, dass man sich auch ohne Gewissensbisse mal zuHause auf dem Sofa lümmeln kann, da ein Buch liest oder einenSerienmarathon einlegt, ohne das Gefühl zu haben, draußen etwas zuverpassen."Sprecher: So Viktoria Kesper von Eurojackpot und die verrät, wasden Menschen laut Umfrage noch hilft.O-Ton 2 (Viktoria Kesper, 14 Sek.): "Es gibt auch genau dasGegenteil. Nämlich gerade die, die man jetzt draußen irgendwie joggensieht oder bei anderen sportlichen Aktivitäten sieht, die geradejetzt rausgehen. Und auch Wellness oder ein Treffen mit Freundenliegt gerade jetzt hoch im Kurs, um den Herbstblues dann wiederloszuwerden."Sprecher: Natürlich kann man auch da immer noch einen draufsetzen.Je mehr der Herbstblues einen am Kragen hat, umso extravaganter auchdie Wünsche.O-Ton 3 (Viktoria Kesper, 15 Sek.): "Zum Beispiel mal einenluxuriösen Massagetempel besuchen und sich dort verwöhnen lassen.Oder kann natürlich auch das Abendessen mal statt zu Hause spontan ineinem Sternerestaurant einnehmen und zum Beispiel auf seineLieblingsinsel jetten. Möglichkeiten gibt's da auf jeden Fall genug."Sprecher: Vorausgesetzt natürlich, dass man das nötige Kleingeldhat. Und das könnte momentan schneller passieren als gedacht.O-Ton 4 (Viktoria Kesper, 8 Sek.): "Bei Eurojackpot stehen dieChancen gerade besonders gut, denn der Jackpot ist mit 90 MillionenEuro gefüllt. Mehr geht nicht. Jetzt warten wir nur noch darauf, dassjemand ihn knackt."Abmoderationsvorschlag:Sie haben es gehört: 90 Millionen Euro sind gerade im Eurojackpot!90 Millionen! Und im zweiten Rang warten weitere 22 Millionen Eurodarauf, den Besitzer zu wechseln. (Stand: bis 9.11.). Dafür brauchenSie dann nicht mal mehr alle Zahlen richtig zu tippen. Und reichenwürde das sicherlich auch eine Weile. Wenigstens dieser Herbst jetztsollte gerettet sein.