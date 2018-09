"Tschüss Kumpel! Die letzten 100 Tage": WDR startet WhatsApp-Cowntdown

Köln (ots) -Der Bergbau hat NRW und das Ruhrgebiet geprägt. Wenn am 21. Dezember2018 in Bottrop und Ibbenbüren die letzten deutschen Zechenschließen, ist für immer Schluss mit dem DeutschenSteinkohlenbergbau. Der WDR möchte die letzten 100 Tage mit denMenschen in NRW via WhatsApp erleben und erlebbar machen. Nutzerkönnen den Nachrichtendienst ab Mittwoch, 12. September, unterwww.bergbau.wdr.de abonnieren und erhalten exklusive Informationen,Bilder und Videos über das Ende einer deutschen Industrie-Ära. DerWDR verzahnt damit digitale Kommunikation mit historischenEreignissen.Begleitet wird die Aktion durch persönliche Eindrücke und Erlebnisseeines Bergmanns. Abonnenten erhalten in den 100 Tagen ein bis zweiNachrichten pro Tag: Eine reine Textnachricht, ein kurzes Video, einFoto, eine Sprachnachricht oder eine Kombination daraus. Anausgewählten Tagen gibt es darüber hinaus spannende Ausflugstipps,Veranstaltungsempfehlungen zum Thema Bergbau oderMitmach-Möglichkeiten wie ein Rätsel zur Ruhrgebietssprache oder eineFoto-Aktion.Der WDR WhatsApp-Cowntdown endet am 21. Dezember 2018.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:Kathrin Hof / Stefanie SchneckWDR Presse und InformationTelefon: 0221 220 7125Email: kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell