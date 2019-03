Tschüss Arbeitsplatz, hallo Home-Office / Büro-Flucht im Trend: 61% der Angestellten wollen raus (FOTO)

Finanztrends Video zu



Paderborn (ots) -Für immer mehr Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, das Home-Officezu nutzen, höchste Priorität im nächsten Job. Zu diesem Ergebniskommt eine aktuelle Forsa-Umfrage, die im Auftrag der JobbörseJobware durchgeführt wurde. So wünschen sich 61 Prozent derArbeitnehmer, in Zukunft von Zuhause aus arbeiten zu können. Dochfördert dieser Trend die Produktivität und die Zufriedenheitgleichermaßen?Zumindest sind Männer (63 Prozent) und Frauen (59 Prozent)gleichermaßen davon überzeugt und liebäugeln mit der Büro-Flucht.Dabei wird häufig vergessen, dass Menschen als soziale Wesen nichtgerne alleine sind und vom persönlichen Austausch profitieren: DerAustausch mit unseren Mitmenschen fördert bekanntermaßen dieGesundheit und die Leistungsfähigkeit.Das ist der Hauptgrund, warum Co-Working-Spaces überall florierenund eine Gegenbewegung zur Heimarbeit gebildet haben. Halten esAngestellte - trotz vehementer Forderung nach Home-Office - nichtlange in den eigenen vier Wänden aus? Oder lassen Sie sich vonherumstehendem Geschirr zu sehr ablenken?Möglicherweise könnten Arbeitgeber, die kein Home-Office anbieten,bei der Kandidatensuche demnächst leer ausgehen. Heimarbeit senkt dieGesamtkosten und schont die Umwelt. Ein weiterer Vorteil desHome-Office ist die Chance für Arbeitnehmer zu Hause bleiben zukönnen, weil zum Beispiel das Kind erkrankt ist. Ob es sichdurchsetzen kann?Die Jobbörse Jobware untersucht regelmäßig den Bewerbermarkt, umfrühzeitig ungenutzte Potenziale identifizieren zu können. DerTrend-Report 2019 wurde im Auftrag durch die forsa marplan Markt- undMediaforschung erstellt. Hierzu wurden über 1.000 Erwerbstätige imAlter von 18 bis 60 Jahren im Rahmen einer repräsentativenZufallsauswahl befragt.Pressekontakt:Christian FleschMarketingleiter & PressesprecherJobware GmbHTechnologiepark 3233100 PaderbornFon: 05251 / 5401 - 130Fax: 05251 / 5401 - 111presse@jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell