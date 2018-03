Mainz (ots) -Der letzte Fall führt Bella Block (Hannelore Hoger) in einen Sumpfaus Korruption und Amtsmissbrauch. Den 38. Film der erfolgreichenSamstagskrimireihe "Bella Block" mit dem Titel "Am Abgrund" zeigt dasZDF am Samstag, 24. März 2018, 20.15 Uhr. Bereits ab Freitag, 23.März 2018, 10.00 Uhr, ist der Film in der ZDFmediathek abrufbar.Kurz vor seinem Ruhestand lädt Staatsanwalt Mehlhorn (HansjürgenHürrig) Bella Block zum Essen ein, um sie bei seinem letzten,brisanten Fall um Hilfe zu bitten. Doch bevor er Bella ins Vertrauenziehen kann, wird Mehlhorn durch einen Anschlag getötet, dem Bellaselbst nur durch einen Zufall entkommt. Die Ermittlungen führenKommissar Schnaak (Rainer Bock) und Bella in einen Sumpf ausKorruption und Amtsmissbrauch in den Reihen der Hamburger Justiz undeiner städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Deren unsaubereEntmietungspraktiken können bei widerborstigen Altmietern schon maltödlich enden. Wem war Mehlhorn auf der Spur, dass er sterben musste?Regie führte Rainer Kaufmann (drei "Bella Block"-Filme: "AmAbgrund", "Blackout", "Das schwarze Zimmer"). Das Drehbuch entstandnach einer Vorlage von Susanne Schneider (vier "Bella Block"-Filme:"Am Abgrund", "Das schwarze Zimmer", "Angeklagt", "Die schönste Nachtdes Lebens"). In den weiteren Rollen spielen Sabin Tambrea, DevidStriesow, Rudolf Kowalski, Max Hopp, Lilith Stangenberg, ViktoriaSteibner, Kai Ivo Baulitz, Stephan Bissmeier, Aljoscha Stadelmann,Corinna Harfouch und andere.https://presseportal.zdf.de/pm/bella-block-abschied-einer-legende/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/bellablockPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell